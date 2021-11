Gisela Zamora acompañó el cierre de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama de las Rosas del Plata

En este sentido, Laura Renart, participante de Rosas del Plata, puntualizó: “Esta ceremonia siempre la realizamos en todos los eventos, cada vez que nos reunimos. Nosotras somos todas ex-pacientes de cáncer de mama, todas lo atravesamos y esto se trata de recordar a quienes no lo lograron, y agradecer que nosotros estamos acá”.

Durante el acto se realizó la “Ceremonia de la flor”, momento en el cual se distribuyeron entre todos los presentes flores rosadas que simbolizan la vida y memoria de las personas que no pudieron vencer la enfermedad. Luego se lanzaron al río para recordarlas y agradecer a la vez, la vida.