Robó una moto, un colectivero lo denunció a “Ojos en alerta” y lo detuvieron

Al recibir la denuncia, la supervisora del COM comenzó un seguimiento por cámaras y ordenó un operativo con los móviles de la Policía Municipal. Una vez arribadas las patrullas, el delincuente intentó disimular caminando despreocupadamente, pero el personal de seguridad ya lo tenía identificado y procedió a aprehenderlo.

Durante esta madrugada, un delincuente robó una moto a mano armada en las intersecciones de las calles Pedro de Mendoza y Remigio López. Luego de cometer el ilícito, el ladrón intentó encender el vehículo, pero no pudo. Fue entonces que un chofer de colectivos que pasaba por el lugar, dio aviso al Municipio por medio de un mensaje de audio a “Ojos en alerta”.