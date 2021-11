Acto del Día del Trabajador Municipal con la presencia del gobernador Axel Kicillof

“Sabemos muy bien para qué nos eligieron y a quien representamos. Tenemos claro a qué tenemos que enfrentarnos si queremos recuperarnos”, subrayó el jefe de Estado bonaerense, y concluyó: “Tenemos que recorrer casa por casa e ir a buscar a cada uno de los que no votó y le tenemos que decir que de esta crisis vamos a salir para adelante, y salir para adelante es salir con políticas de inclusión social, de justicia social y recuperando derechos”.

Kicillof destacó además que “venimos de dos años de pandemia y de cuatro años de Macri”. “Tenemos que recuperar nuestra provincia, recuperar nuestro país, nuestros derechos, nuestro estilo de vida. No será fácil, requiere de una política muy clara y decidida. No va a ser con tarifazos, ni con endeudamiento ni ajuste en salud ni en educación, ni con caída de sueldo para los municipales y los laburantes. Eso es lo que nos jugamos en la elección del domingo, qué vamos a hacer después de cuatro años de Vidal, Macri y la pandemia”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador Kicillof agradeció a las autoridades federativas la invitación para celebrar junto a las compañeros y compañeras municipales en su día, y manifestó: “Desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecerles a todos ustedes en nombre de quienes estamos aquí y también de la comunidad en general el trabajo que han realizado durante la pandemia, de esfuerzo, solidaridad y respeto en toda la provincia, porque sin su trabajo no hubiese sido posible ir dejando atrás este mal momento que nos tocó atravesar a todos”.

Finalmente, Bertinat destacó que “los trabajadores municipales estamos comprometidos para que la provincia de Buenos Aires siga creciendo y recuperándose”. “Somos muchos los compañeros que trabajamos en lo gremial y también en lo político, varios compañeros candidatos a concejales por el Frente de Todos en los diferentes distritos, por eso militaremos y trabajaremos para que los trabajadores municipales tengan paritarias vinculantes, salarios dignos, estabilidad laboral, para que no haya más sueldos miserables, contratos monotributistas. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos, y acompañar al Frente de Todos en las elecciones del domingo”, resumió.

El dirigente federativo agregó: “Quiero agradecerle también al gobernador, porque una de sus primeras medidas no fue muy comentada y sin embargo fue muy importante para nosotros, que tiene que ver con las efectivizaciones de los compañeros monotributistas que permitió que no se siga desfinanciando la caja del IPS”.

“Los trabajadores municipales fuimos no sólo necesarios sino esenciales durante la pandemia, que por suerte estamos dejando atrás, por eso además de agradecerles quería desearles un muy feliz día a cada compañero y compañera que hoy nos está acompañando en este masivo acto junto al gobernador”, expresó Bertinat al momento de dirigirse a los presentes.