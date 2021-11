Martín Soria recorrió Tigre y elogió la gestión del intendente Julio Zamora

En este sentido, Soria afirmó: “Es un placer enorme. Un día diferente como ministro, visitando nada más ni nada menos que a Julio Zamora, intendente de Tigre. Estoy impresionado, no solo como ministro sino también como dirigente político, ex intendente, y sobre todo como gestionador”. Destacó también la posibilidad de “caminar por la calle con Julio y ver el reconocimiento de los vecinos y vecinas, el contacto, el cariño y el nivel de obra pública”. “La verdad que uno que fue intendente se siente encantado de poder compartir con él esta recorrida, de conocer el municipio y a su gente”, finalizó.

