Tolosa Paz y Palazzo encabezaron un plenario de trabajadores en la Asociación Obrera Textil de San Martín

“Esa es la política que van a ejecutar si son gobierno, por eso le pedimos a nuestros compañeros y compañeras que voten en defensa propia, que voten por aquellos candidatos que garanticen derechos, mantenimiento de las paritarias, e iniciativas para que los trabajadores progresen y no para que se tire para atrás toda una historia de derechos laborales en Argentina”.

El candidato a diputado nacional recordó luego que “María Eugenia Vidal, ex gobernadora y ahora candidata en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que para generar empleo había que rebajar el salario mínimo a la mitad; y Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli ya hablaron de quitar las indemnizaciones”. “Son proyectos típicos de la derecha. Van por los derechos de los trabajadores envalentonados por un resultado en las PASO”, lanzó.