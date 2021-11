Juan Andreotti agasajó a San Fernando Handball, equipo campeón nacional de la disciplina

Pato “Tachu” Verdino, pivote de destacada actuación en la final de Mendoza, concluyó: “Nuestro principal objetivo era clasificar al Panamericano y al Nacional del año que viene, eso te da aire para seguir trabajando de cara al 2022. La verdad que es pura felicidad, alegría, y muchas emociones después de casi dos años de estar parados por la pandemia. El torneo metropolitano no lo habíamos arrancado bien, entonces el objetivo principal pasó a ser el Nacional de Clubes, que se cumplió y por eso estamos súper contentos. Y espero que se nos dé el primer Panamericano, que es nuestra obsesión”.

Y el jugador Nacho Pizarro agregó: “Estamos muy contentos por lo que obtuvimos en el Nacional de Clubes, era un paso grande que teníamos que dar. No empezamos como queríamos el torneo local, pero te da clasificaciones, te ponen en el top tres de los equipos de Buenos Aires. La verdad que estamos muy contentos de poder representar al Municipio de San Fernando. El anterior año nos fue bastante bien, y este es otro paso para clasificar al Panamericano de Brasil. Gracias por estar siempre presentes y agasajarnos de esta manera”.