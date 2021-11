Cientos de sanfernandinos disfrutaron una tarde de peña folklórica y stand up con Pablo Picotto

En tanto, Silvina celebró: “Estas actividades me parecen excelentes para disfrutar al aire libre en familia. Nosotros vinimos a ver el show de Pablo Picotto y nos encantó la peña que armaron antes, pasamos un muy lindo momento”.

Por su parte, el comediante Pablo Picotto manifestó: “Volví a San Fernando con un poco de humor y mi personaje Osmar, el paraguayo, para todos los vecinos. Este ciclo que se realiza en el Parque del Bicentenario me parece hermoso y los vecinos acompañan semana tras semana. El público de San Fernando es inigualable y estoy muy feliz de volver”.

Néstor Torchia, en tanto, comentó: “El Parque del Bicentenario se pone de fiesta todos los fines de semana con las actividades culturales que realizamos desde el Municipio. Este último sábado disfrutamos junto a todos los vecinos una nueva peña a cielo abierto y muy contentos con los distintos grupos que se acercaron como el Ballet Municipal, la Compañía Gaucha Argentina, El Ceibal, La Bolada Folk y un cierre de stand up con Pablo Picotto”.

“Como todos los fines de semana llevamos actividades culturales a las plazas del distrito y hoy en el Parque del Bicentenario disfrutamos de una peña folklórica y el show de stand up de Pablo Picotto. Nos hemos divertido mucho con todos los artistas y lo importante es que nos estamos volviendo a reencontrar con los vecinos, disfrutando de los espacios verdes que tiene San Fernando”, manifestó Eva Andreotti.

Con una gran convocatoria de vecinos, se desarrolló un fin de semana de múltiples actividades culturales en el anfiteatro del Parque del Bicentenario. Cientos de sanfernandinos bailaron y disfrutaron de una peña folklórica a cielo abierto con artistas locales y un gran cierre con un show stand up de la mano del reconocido Pablo Picotto. “Nos divertimos mucho con todos los artistas y lo importante es que estamos disfrutando de los espacios verdes que tiene San Fernando y reencontrándonos con los vecinos,”, dijo la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y candidata a concejal, Eva Andreotti.

Cientos de sanfernandinos disfrutaron una tarde de peña folklórica y stand up con Pablo Picotto