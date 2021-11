Federico Achával y Santiago Laurent visitaron con Manzur el Hospital de Derqui

Por su parte, Manzur expuso: “Achával es uno de los grandes intendentes que tiene la Provincia y la prueba está en que, en el marco de la pandemia y gracias a una correcta administración, los recursos de los vecinos están en este hospital que no tiene nada que envidiarle al mejor sanatorio privado. Esto es público y municipal, con tecnología de punta, una infraestructura adecuada según todos los criterios sanitarios modernos y con un equipo de salud altamente capacitado. Este hospital es para sentirse orgullosos”.

Tras la visita, Achával manifestó: “Para nosotros era muy importante recibir a Juan Manzur en este hospital municipal de Presidente Derqui, que se construyó para dar pelea al coronavirus, en el marco de la decisión que tomó nuestro presidente de priorizar la vida y la salud. Construimos y ampliamos este hospital, y hoy le mostramos a Manzur que no solo se preparó para la pandemia sino también para el futuro. Lo demostramos con la incorporación del tomógrafo, tener el quirófano funcionando, cuestiones esenciales. Veníamos del desfinanciamiento y la desarticulación del sistema de salud, y lo pusimos de pie nuevamente”.