Avaca: “Necesitamos un Concejo Deliberante con mayor pluralidad y más cerca de los vecinos”

Alan Avaca, candidato a concejal del espacio “Vamos con vos”, conversó con SM Noticias. Durante la charla, habló sobre el último tramo de la campaña electoral y de las propuestas del espacio. El randazzista, hizo hincapié en la necesidad de contar con un Concejo Deliberante “más plural, donde se puedan discutir los problemas concretos de los vecinos”. También instó a os vecinos a terminar con la grieta, “dejar de votar en contra de y empezar a votar en favor de las propuestas”.

“Encaramos este último tramo de campaña con mucho trabajo y con gran expectativa. Con nuestra militancia estamos recorriendo todos los barrios de Vicente López llevando la boleta a los vecinos, y escuchando sus demandas”, comenzó indicando el candidato.

En ese sentido, mencionó que “en las recorridas que venimos haciendo surgieron varias cuestiones, y una tiene que ver con la conectividad del distrito, con las complicaciones para transitar y estacionar por Vicente López, fundamentalmente en la zona cerca a avenidas y centros comerciales”. “Los vecinos también se quejan por las excepciones al Código de Ordenamiento Urbano”, agregó, y recordó que distintas organizaciones vecinales se manifestaron al respecto y juntaron firmas, por ejemplo en el Bajo y en La Lucila.

“En lo que tiene que ver con tránsito y transporte vemos que no hay una política del Estado municipal para, por ejemplo, garantizar lugares para estacionar a frentistas; para tratar de ordenar el tránsito; o para construir túneles o pasos bajo nivel con fondos municipales, como por ejemplo hizo San Fernando”, sostuvo Avaca, y sentenció: “No es política de Estado a nivel local la cuestión de la conectividad y la movilidad”.

Y respecto de las excepciones al Código de Ordenamiento Urbano señaló que “ha habido muchísimas, y eso se ve en la construcción de edificios y en el cambio de fisonomía del distrito”. “Necesitamos poner un freno a eso desde el Concejo Deliberante”, completó.

“Hace falta tener un Concejo Deliberante más plural y con nuevas voces. Tenemos que romper con la dicotomía el blanco y negro. Necesitamos que el Concejo Deliberante responda a las necesidades locales, y no a las demandas de las fuerzas políticas nacionales. Necesitamos un Concejo Deliberante más cerca de los vecinos, abocado y ocupado en los problemas de los vecinos de Vicente López”, prosiguió el referente de “Vamos con vos”.

Para él, “hoy el Concejo Deliberante está lejos del vecino”. “Al haber una inmensa mayoría del oficialismo local no se tratan las demandas de los vecinos”, analizó, y remarcó: “El Concejo Deliberante, además de ser quien controle al Ejecutivo municipal, tiene que ser un organismo que proponga cuestiones concretas. Con mayor pluralidad, y rompiendo la grieta, podremos tener una mejor perspectiva para abordar los problemas concretos que tienen los vecinos todos los días”.

En esa tónica, el randazzista afirmó: “Necesitamos salir de la grieta, y ojalá los vecinos evalúen la alternativa de romper la polarización”. “Las dos fuerzas políticas que conforman la grieta nos gobernaron y nos gobiernan, y no solucionaron ningún problema. Lo que ocurre es lo contrario, que la situación sigue empeorando”, sentenció.

“Dándole la posibilidad a una fuerza política por fuera de la grieta posiblemente obtengamos distintos resultados”, consideró, y entendió que “si siempre hacemos lo mismo los resultados van a ser los mismos”. “Hace 12 años que la Argentina no crece. El gobierno que se fue en 2019, cada uno de los problemas que heredó los profundizó; y el gobierno que hoy está hizo lo mismo en este tiempo que lleva gestionando. Deberíamos darle la posibilidad a una fuerza política distinta”, resumió.

Respecto de posibles cambios en el resultado electoral que se dio en septiembre, Alan Avaca hizo alusión a tres cuestiones, que “hay muchos vecinos que no fueron a votar”; otros que se quedaron sin representación, porque las fuerzas que votaron no pasaron la PASO; y están quienes votaron en alguna interna, por ejemplo la de Juntos, que eligieron a Facundo Manes septiembre y ahora no votarían a Diego Santilli”.

“Esos tres factores pueden influir en que haya una diferencia electoral respecto de los resultados de las primarias”, planteó, y dejó entrever que podrán capitalizar agunos de esos votos.

Finalmente, en un mensaje al electorado, el candidato a concejal indicó que “el vecino tiene que ir a votar teniendo en cuenta que está es una elección legislativa, no una presidencial”. “Tenemos que entender que no está en juego el modelo de país, como nos quieren hacer creer de un lado y del otro de la grieta, sino que se pone en juego la posibilidad de tener un Congreso y un Concejo Deliberante más plural, donde se puedan discutir los problemas concretos de los vecinos”.

“El vecino no tiene que ir a votar en contra de, tiene que elegir al que mejor considere que lo representa. Tenemos que dejar de votar en contra de, y empezar a votar en favor de las propuestas, en favor de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de Vicente López”, concluyó.