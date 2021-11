Con gran convocatoria, el “Mercado natural” tuvo su primera edición en San Isidro

“La primera edición tuvo una gran convocatoria de vecinos y visitantes. Es algo que no tiene impacto sobre el ambiente y que fomenta la actividad comercial de la zona. Se busca incentivar el uso de los bienes sociales como parques y calles para que la gente pueda disfrutar y se pueda reactivar la economía. Nuestra visión es aperturista con protocolos y cuidados al aire libre”, señaló el intendente Gustavo Posse, al recorrer los puestos y dialogar con vecinos y emprendedores.

This site is protected by wp-copyrightpro.com