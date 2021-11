“Paseo del café”, un recorrido que permitió disfrutar de los sabores de San Isidro

Guillermina Valdez, oriunda de Mar del Plata, que visitaba San Isidro por primera vez, se sorprendió con la propuesta. “No sabía que hacían esto y tampoco que existían tantos tipos de café. Me quedaría a vivir en este distrito, quedé encantada”, completó.

La movida cafetera también tuvo descuentos y promociones al concurrir con una taza a través del take away o al movilizarse en bicicleta. “Vine con mi taza y pude probar distintos cafés a un precio muy accesible. Soy amante de esta bebida, en especial del espresso. Fue una experiencia increíble”, señaló Ezequiel Fernández, mientras caminaba por Ituzaingó.

Y celebró que la calle 9 de Julio se transforme en peatonal durante los sábados, domingos y feriados para incentivar las ventas. “El hecho de no tener autos genera una atmósfera más agradable, y se puede caminar por las calles en forma tranquila. Fue una medida del Municipio que evitó aglomeraciones y que nos ayudó”, opinó uno de los dueños de “Coco naranja”.