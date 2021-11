El Municipio realiza mamografías a mujeres integrantes de la “Red de murgas” de San Fernando

La siputada nacional Alicia Aparicio acompañó los controles en la Unidad de Diagnóstico Precoz 27 y explicó: “Vine a ver el programa de salud que me parece fundamental porque implica la prevención de enfermedades que el intendente Juan Andreotti está llevando a cabo y lo felicito. En la salida de la pandemia se han podido reactivar una serie de programas como el mamario, que se realiza a través de convenios con la ‘Red de murgas’. En el distrito tenemos alrededor de 30 murgas con 100 participantes por agrupación, es decir, que se llega a una gran cantidad de población y la concientización es fundamental porque esta enfermedad tiene cura si se detecta a tiempo. También firmamos convenios con 4 gremios docentes que empezarán a hacer controles a docentes”.

