La ex secretaria de la Mujer del Partido Justicialista y ahora candidata a concejal por la oposición radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Martín.

Chaco Silva ex Concejal del Frente de Todos y puntero de Gabriel Katopodis y @fmoreiraok agredío a nuestra candidata Analia Mairano esta tarde en Plaza Guemes, #LomaHermosa . Es inadmisible la violencia política y de género contra una mujer valiente que defiende sus ideas. #Basta pic.twitter.com/FoTUkIlxLk

Asimismo, al notar que era filmado por Mairano, el ex edil le tira su celular al piso de un manotazo. La violenta situación se prolongó durante unos minutos.

La agresión ocurrió mientras Analía Mairano, ex referente de Hernán Letcher y ahora devenida en candidata a concejal de Juntos, caminaba la zona de Loma Hermosa. En ese momento, Silva discute con otro referente, los cuales se conocen de militancia previa.

Se trata de Adolfo ‘Chaco’ Silva, dirigente del Frente de Todos de San Martín, quien en un video se ve como le tira de un manotazo el telefono a una ex referente kirchnerista , ahora, alineada al macrismo.

Ex concejal del Frente de Todos agrede a una militante kirchnerista ahora referenciada en Juntos