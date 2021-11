Miles de sanfernandinos disfrutaron una nueva edición del Warmichella Lifestyle Festival en su primer día

Warmichella, inspirado en el famoso Coachella Valley Music and Arts Festival de California, es un festival para toda la familia, donde el público puede vivir una experiencia completa no solo de moda y arte, sino también de recitales de bandas de música emergente y gastronomía. La entrada es totalmente libre y gratuita.

En cuanto a los visitantes de Warmichella, María, del barrio de Victoria, dijo: “Estoy muy contenta de que hayan reactivado los comercios y los festivales en San Fernando después de un tiempo tan difícil. Warmichella me encanta porque es una feria entretenida y colorida, ideal para venir en familia y disfrutar del río. Soy orgullosamente sanfernandina y noto el gran crecimiento de esta zona”.

La emprendedora, Macarena de “Aires de Mar Deco”, sostuvo: “Es el cuarto año que participo en este festival y me encanta. Nosotros ofrecemos productos para el hogar como bibliotecas, bandejas, cucharas, caminos para mesa y muchas cosas más. El Parque Náutico está muy lindo y la gente recorre bastante, la calidad de los emprendedores cada año se supera”.