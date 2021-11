El intendente Jorge Macri, junto a su par Martín Yeza, recorrió obras en Pinamar

Macri expresó: “Gestionar es definir prioridades. El gobierno nacional destino 5500 millones de pesos para la vuelta de los chicos a la escuela, mientras que el gobernador Axel Kicillof destinó más de 6000 millones para los viajes de egresados y solo 2000 mil millones para volver a la escuela. Irse de viaje de egresados es parte del ciclo de terminar la escuela y clases no hubo”. Y agregó: “Somos un equipo consolidado, con experiencia. Es necesario que la sociedad le dé un mensaje claro al gobierno porque perdió las paso sin Aníbal Fernández, si llegara a ganar van a creer q ese es el camino y eso sería muy malo para el país”.

