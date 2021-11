San Fernando tuvo una capacitación con “ecovecinas” sobre la copa menstrual

Y su amiga Ludmila, de San Fernando, concluyó: “Fue muy informativa, chocante saber cuánta basura producimos las mujeres en tema de la gestión menstrual, no sabía a estos niveles. Es literalmente oro porque me ahorro bastante plata”.

Su vecina Clarisa, destacó: “La verdad que es muy buena, fue bastante divertida, copada e informativa, aprendí un montón que no sabía, sobre todo el desperdicio que hacemos las mujeres con los temas menstruales. Esta copa que me dure 10 años es oro para mí”.

Marilina, de Victoria, dijo: “Fue muy interesante y sobre todo muy consciente. Se propone el uso de la copa menstrual que es más ecológica, reutilizable e higiénico. Vengo a interiorizarme un poquito más sobre el tema. Y a largo plazo es más económico y no contamina”.

En cuanto a las participantes, Daniela, de Victoria, dijo: “Vine porque mi hija no pudo venir. Me parece fundamental, excelente para cuidar la ecología y para las chicas también. Es un sistema muy nuevo del que hay poca información, entonces está buenísimo que dos doctoras informen a las chicas y a las mamás como usarlo y aclarar las dudas que tengan”.

“La charla está dirigida absolutamente a todas las mujeres, las que han tenido bebés y los que no. Es un beneficio absolutamente para el sexo femenino”, destacó.

Alicia Ameijenda, coordinadora del área de Obstetricia, agregó: “Hoy venimos las obstétricas a hacer una presentación acerca de los beneficios del uso de la copa menstrual y la gestión menstrual. Es una excelente iniciativa, no solo desde el punto de vista del medio ambiente, sino por su importancia desde el punto de vista de la salud y venimos a hablar sobre los beneficios de su uso, sus contraindicaciones, la forma de uso, desmitificar todo los miedos y la preguntas que puedan tener las chicas y poder responderles como para que esto sea de utilización masiva, porque realmente esto es un beneficio importante”.

Y agregó: “Hoy estamos mostrando este programa junto al grupo de ‘ecovecinas’ de San Fernando que vienen trabajando muy fuertemente y sumándose a todos los programas municipales de cuidado del medio ambiente, así que es muy importante, porque lo que fomentamos desde Medio Ambiente en esta instancia de capacitación y aprendizaje, es cambiar el paradigma del gasto económico, de cómo invertir nuestro dinero en los recursos, porque el mejor residuo es el que no se consume”. “Este programa que entrega la copa menstrual es muy importante para el ambiente y sobre todo para la salud, porque todos los químicos que se utilizan en los algodones para la gestión menstrual son altamente tóxicos y tienen posibilidades de generar enfermedades como alergia y cáncer”, concluyó.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y candidata a concejal, Eva Andreotti, participó del evento y destacó: “El Programa de Gestión Menstrual es una acción muy importante lanzado por el Municipio de San Fernando, con una doble mirada, ambiental, porque en Argentina generamos 132 mil toneladas de desechos de gestión menstrual anuales; y una mirada social muy importante, ya que 2 de cada 5 niñas pierden hasta 5 días de escolaridad todos los meses por no contar con los recursos para poder solventar el gasto de la gestión menstrual. Es un programa muy importante que estará en todos los centros de salud, dónde nuestras vecinas van a poder pedir un turno, hablar con la ginecóloga, les explicará este nuevo sistema de copa menstrual y llevarse el producto”.