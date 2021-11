Jorge Macri recorrió Mar del Plata junto a Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Montenegro

“Tuvimos una gran reunión donde intercambiamos experiencias de trabajo. Junto al intendente Montenegro estuvimos recorriendo las zonas comerciales de Mar del Plata, han hecho un gran trabajo para potenciar y ayudar a los comerciantes y emprendedores locales tras la gran crisis que han atravesado. Hoy tienen un gran problema, saben a qué precio venden hoy, pero no a cuál venden mañana, les genera mucha angustia e incertidumbre saber si vender es bueno o es malo, y no tienen un estado que los acompañe”, expresó el intendente de Vicente López.

