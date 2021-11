AySA sumó a Uber como nuevo partner estratégico de EcoAySA, el programa de beneficios para quienes adhieran a la factura digital

“Este programa sólo podemos llevarlo adelante con el acompañamiento de partners estratégicos, con los que vamos a seguir trabajando para lograr no sólo el objetivo de cuidar un recurso tan importante como es el agua, sino también la generación de puestos de trabajo y la reactivación de la economía”, concluyó la presidenta de AySA.

Al respecto, Galmarini sostuvo: “Estamos muy contentos por el apoyo que está recibiendo EcoAySA. No sólo porque estamos abandonando de a poco la emisión de papel, que es un problema para nuestro medioambiente, sino porque lo estamos haciendo de la mano de empresas que aportan tecnología a nuestra vida cotidiana y que pueden aportar mucho a la sustentabilidad”.