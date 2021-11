Érica, vecina de La Cava: “En el curso de camareros aprendí un oficio para salir adelante”

“Es muy difícil conseguir un empleo y más en mi caso que no tengo un estudio terminado. Pero este curso me devolvió las ganas de estudiar y aprender. Es una experiencia única, un oficio para lograr la inclusión”, destaca Carrizo.

Su infancia no fue fácil. Eran 7 hermanos y sus padres siempre trabajaron para poder mandarlos a la escuela. “No tuve muchas cosas pero fui feliz. Yo siempre le digo a mis hijos que sigan en el colegio porque eso les va a dar un futuro”, cuenta la futura camarera.

Hoy, gracias a su esfuerzo y buen desempeño, trabajó en el festival gastronómico más importante de la zona norte, Bocas Abiertas, y se prepara para trabajar en un restaurante. “Estoy agradecida de que me dieran esta oportunidad sin tener estudios. No todos tienen esta suerte”, señala Carrizo.

“Yo no pude estudiar porque mis papás eran de bajos recursos”, cuenta Érica que tiene 4 hijos, de 10, 8, 7 y 4 años y vive con su marido a pocas cuadras de la calle Newbery 1450, donde en agosto pasado el Municipio abrió el espacio “La sede” para generar instancias de formación y reinserción social para los jóvenes de comunidades marginadas.

“En el curso de camareros aprendí un oficio para salir adelante”, dice entre lágrimas, Érica Carrizo de 25 años, que no pudo terminar el colegio porque tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. Pero hoy está a punto de finalizar el curso de camareros en el centro de formación que el Municipio de San Isidro inauguró en pleno corazón del barrio La Cava de Beccar.