Fernández participó de la inauguración de un sanatorio de la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación

“La máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud me felicitó por el modo en que la Argentina enfrentó la pandemia. Pero ese no es un logro de un gobierno, es un logro de cada uno de nosotros, es un logro colectivo, porque fue la solidaridad lo que nos hizo cuidarnos”, afirmó el presidente.

This site is protected by wp-copyrightpro.com