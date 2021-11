Juntos San Isidro advierte sobre la circulación de boletas truchas del espacio

“Esta es la única boleta válida oficializada de nuestro espacio, que permite que tu voto no sea impugnado. Y es la única boleta que nos servirá para elegir juntos nuestro futuro”, exlicaron desde el espacio.

Cada elección, a veces con más ruido y otras con menos énfasis, el tema está presente, y estos comicios no son la excepción. Es que ya aparecieron versiones y denuncias sobre la existencia de boletas truchas de Juntos en San Isidro, plantadas para inducir al error.

Es un clásico de cada comicio y vuelve a estar presente, rumores o denuncias de falsas listas. Son boletas no oficializadas para los comicios de noviembre. Desde Juntos San Isidro advierten a los vecinos que la válida es la número 506.