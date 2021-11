La delegación de deportistas de San Fernando partió rumbo a la final de los Juegos Bonaerenses

Por último, Carmela, integrante de equipo de Badminton, aseguró: “Representar a San Fernando me parece una gran oportunidad, con mis compañeros nos llevamos bien y estamos muy esperanzados”.

Por su parte, el director de Torneos del Municipio de San Fernando, Pablo Rubio, sostuvo: “Muy contentos de volver a encontrarnos nuevamente en una nueva experiencia con todos los chicos de San Fernando. Retomamos la actividad después de un año y medio frenados en la presencialidad por la pandemia y hoy ya estamos por viajar a disputar las finales en Mar del Plata en la 30 edición de los Juegos Bonaerenses. Clasificamos con Tenis, Natación, Bádminton, Básquet 3 vs 3, Remo, Fútbol Femenino y Futsal, entre otros”.