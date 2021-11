Sujarchuk y Perzyc mantuvieron una reunión de trabajo y recorrieron la Secundaria 32 de Garín

“Nuestro objetivo es generar igualdad social entre los y las jóvenes de nuestro país, con un sistema educativo que les permita estudiar, capacitarse y formarse. Luego de estos años difíciles por la pandemia, tenemos la enorme responsabilidad de hacer que todos los chicos y chicas vuelvan a la escuela, porque no hay situación que conlleve una mayor injusticia que la de un alumno o alumna fuera del colegio”, expresó Perczyk.

