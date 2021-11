Juan Zabaleta en Tres de Febrero: “No nos tienen que asustar las diferencias” que existen en el gobierno

Del acto organizado por Horacio Alonso participaron también el ex concejal Juan Debandi, el subsecretario del Ministerio de Salud de la Nación Alejandro Collia, entre otros referentes del peronismo local.

“Sabemos que la inflación es un problema, el precio de los alimentos es un problema, pero no los venimos a administrar, les venimos a dar pelea”, manifestó el funcionario nacional, optimista con la salida de la crisis.