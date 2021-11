Carola Díaz, de Una Nueva Oportunidad, en miras a representar al vecino de Hurlingham en el HCD

Creemos que este es el camino correcto y nos comprometemos a dar nuestro máximo refuerzo desde nuestro aporte siempre que nos veamos representados y trabajemos en conjunto para que Lucas pueda ser nuestro próximo Intendente, queremos que nos gobiernen vecinos de Hurlingham que no se vendan al mejor postor.

Días atrás se junto con el ex ministro de Educación Alejandro Finochiaro y la senadora provincial Aldana Aumada quien forma parte de la comisión de Educación del Senado Provincial, a quienes manifestó su preocupación por la elevada tasa de deserción escolar producida por la pandemia en su distrito.

Díaz es vecina de Williams C. Morris y docente de nivel primario, secundario y universitario hace más de 22 años en el distrito. Integra la lista que encabeza Lucas Delfino en el frente Juntos.