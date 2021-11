Gran cierre de Programas Artísticos Escolares Municipales en el Martinelli

En tanto, Francisco, alumno de la Escuela 12, opinó: “Con mi grupo tocamos música y presentamos comics. Lo que más me gusta es el arte que hay, aprendimos mucho en estos meses de preparación”.

Los chicos fueron las grandes estrellas de las jornadas, presentando las obras y muestras que produjeron a lo largo del año. Valentina, alumna del Colegio Alfonsina Storni, compartió su sensación: “Es la primera vez que participo y me encanta, con mis compañeros preparamos un noticiero actuado muy divertido. Lo recomiendo al resto de los chicos porque es una experiencia única”.