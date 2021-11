Ituzaingó: Se realizó la elección del nuevo presidente del Foro Municipal de Seguridad

Los representantes electos por el voto de los y las representantes de los distintos foros del distrito fueron, como presidente, Jorge Varni, representante de UCIADI; secretaria, Analia Trama, representante de la asociación civil BACACI; primer vocal, Alejandro Montero, representante de Club Social y Deportivo Santa Rita; segundo vocal, Gabriela Alberotanza, representante de COOPIC; y como tercer vocal, Alberto Coronel, representante de Centro de Ex Combatientes y Familiares de Guerra de Malvinas.

De acuerdo a la normativa vigente, los Foros de Seguridad son la estrategia a través de la cual se materializa la participación comunitaria. Ituzaingó cuenta con un Foro Municipal y cuatro Foros Vecinales de Seguridad, uno por cada jurisdicción policial. Con sus diferentes alcances, cada uno de ellos está compuesto por instituciones y entidades de bien público, organizaciones no gubernamentales, entidades comunitarias, agrupaciones sociales y deportivas.