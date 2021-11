El Bibliomóvil recorre San Fernando para promover la lectura en los barrios con talleres, juegos y artistas

Al respecto, el director general de Cultura y Turismo del Municipio, Néstor Torchia, explicó: “Desde el área de Literatura estamos acompañando la gran iniciativa de la Provincia recibiendo en el distrito por primera vez al Bibliomóvil que recorre distintos lugares para seguir fomentando la lectura en los chicos y los distintos formatos que en estos tiempos no solo incluye el papel impreso, sino también la computadora y el celular”.

