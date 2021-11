Vecinos de José C. Paz atraparon.

Ocurrió anoche en José C. Paz..

Bomberos Voluntarios de José C. Paz se hicieron presentes en el lugar. Interviene en el hecho personal de la policía bonaerense y de la UFI en turno del Departamento Judicial de San Martín.

Hay tres personas fallecidas. #Choque mortal en José C. Paz en ruta 8 y Newbery. Tres vehículos involucrados, la Eco volcó. pic.twitter.com/VMbVgQiA9X

Murieron un matrimonio y un hombre en terrible choque múltiple en José C. Paz

José C. Paz