Tres condenados a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles

En tanto, no fueron acusados por falta de pruebas Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos, quienes debido a ello resultaron absueltos.

La pena impuesta por el tribunal coincidió con lo que habían solicitado en sus respectivos alegatos tanto la fiscal de juicio, Mariana Piwarczuk, como el abogado representante de particular damnificado, Diego Szpigiel.

“Los amo hijos. Se hizo justicia”, expresó Mónica con la voz entrecortada y respecto de los ahora condenados señaló: “Son unos cobardes que no quisieron dar la cara”.

Justo antes de la lectura del veredicto, los imputados pidieron no estar presentes en el recinto y así lo hicieron, a pesar de que el tribunal les aseguró que las medidas de seguridad estaban dadas.