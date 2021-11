Zencich recorrió Merlo junto a Jorge Macri y señaló: “Las prioridades del intendente no son las mismas que las del vecino”

“Para los comerciantes, la inseguridad es un tema importante. Aunque sea de reponsabilidad provincial, tiene que er articualdo”, señaló el alcalde y apuntó contra los ministros de esa área. “Las peleas entre Sergio Berni y Aníbal Fernández no sirven, le agregan más angustia al vecino”, agregó, y sentenció: “El vecino no les paga el sueldo para ver quién es más pícaro twiteando”.

“La gente quiere ser escuchada”, manifestó también. “Quieren una provincia en paz, en la que se pueda laburar, mirar al futuro y progresar. No es algo raro sino de sentido común”, manifestó. “Todavía está el recuerdo de una Argentina donde se vivía bien, y está en la memoria de muchos y la quieren recuperar”, añadió.

Asimismo, el candidato merlense hizo hincapié en la preocupación vecinal por “la inseguridad y las calles en mal estado”. “Las prioridade del intendente no son las mismas que las del vecino”, protestó.

