Controlan gratuitamente la vista a los alumnos de escuelas públicas de San Isidro

La secretaria de Coordinación municipal, Macarena Posse visitó la Escuela Malvinas Argentinas, ubicada en Julián Navarro 2010, Beccar. “Volvimos a las escuelas para detectar patologías de forma temprana en los niños. Con una simple revisación se mejora la calidad de vida y educativa de los chicos, porque además se les proporciona los anteojos gratis a quienes no cuenten con los recursos necesarios”, sostuvo.

“Es muy importante que no sea tarde para detectar alguna anomalía de refracción -se produce cuando la forma del ojo no le permite enfocar bien- o para recetar los anteojos. Esto ayudar a prevenir consecuencias mayores a largo plazo”, explicó el director de los Centros de Atención Primaria de la Salud, Gustavo Flores.