Fernando Moreira encabezó el último encuentro del año de las Mesas Educativas

En ese sentido, junto a los equipos de orientación de cada escuela del barrio, se realizaron campañas de donación de dispositivos tecnológicos; jornadas solidarias de mantenimiento y pintura de espacios escolares; visitas domiciliarias a jóvenes que perdieron contacto con la escuela; y se entregaron mercaderías en domicilios de quienes no pudieron ir a retirar los bolsones de alimentos, entre otras acciones.

