Julio y Gisela Zamora reconocieron la labor social de trabajadoras y trabajadores vecinales de Benavídez

“Es una jornada muy linda porque nos volvimos a encontrar con trabajadoras y trabajadores vecinales que dedican mucho tiempo al servicio de la comunidad. En los últimos dos años no pudimos tener este mano a mano, a causa de la pandemia, con lo cual este es un envión positivo para salir adelante y trabajar más fuerte que nunca. Quisimos valorar la labor que realizan en el día a día; sabemos que han hecho un esfuerzo enorme en cuidarse, en ser solidarios, responsables y pensar siempre en los que menos tienen”, expresó Gisela Zamora.

“Volver a reencontrarnos con los y las trabajadoras vecinales es algo muy gratificante porque sabemos lo importante que son dentro de la comunidad. En el último tiempo, a raíz de la pandemia, tomamos la decisión de no convocarlas frecuentemente para preservar su salud y por eso este encuentro nos pareció una buena oportunidad para volver a vernos. Sabemos el compromiso que tienen con todas y todos los habitantes del Municipio de Tigre; y es por eso que lo que viene es una agenda nutrida en base al medio ambiente, la alimentación saludable y el cuidado de niños y niñas”, resaltó Julio Zamora.