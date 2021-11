Juan Andreotti firmó importante acuerdo para avanzar con el Parque Industrial de San Fernando

Por su parte, José Ignacio De Mendiguren celebró: “Este parque es lo más importante que se ha proyectado en lo que respecta a lo industrial en la zona norte en los últimos años. No existe otro proyecto que reúna estas características, con cercanía a centros de consumo, accesibilidad y un Municipio muy activo. Hay una necesidad importantísima de un espacio para la pequeña y mediana empresa en una etapa de recuperación que la Argentina ha empezado. La industria está con un crecimiento de casi 6 puntos en el mismo mes del 2019 y el proyecto del parque viene en un momento muy especial”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com