Julio Zamora destacó la importancia de promover el empleo local durante su visita a la empresa Rever Pass

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, afirmó: “Recorrimos la planta de Rever Pass, que está radicada aquí en Tigre y brinda empleo a muchos vecinos y vecinas del distrito. Vinimos a hablar sobre la empleabilidad, la posibilidad de capacitar a los trabajadores en procesos industriales dentro del ámbito textil, y por qué no articular entre los distintos Gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal, para que estas empresas tengan acceso a los créditos y distintos programas para poder seguir creciendo”.

