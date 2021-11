Vicente López cuenta con un espacio para ex combatientes de Malvinas que son vecinos del municipio, allí se realizó este año un mural en honor a los caídos en la guerra. El mural conmemorativo fue realizado con el apoyo del área de Cultura de la Municipalidad junto a los miembros del Grupo Presente, colectivo artístico integrado por Pedro Panichelli, Enzo Panzeri y Alejandro Torres.

Participaron del encuentro más de 25 ex combatientes que son también vecinos de Vicente López, además estuvo presente el presidente del Círculo Militar, comodoro Ricardo Frías; el jefe del Círculo de la Fuerza Aérea, comodoro Eduardo Capelli; el director general de Educación de la Armada, contralmirante Marcelo Tarapow; y el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Vicente López, Claudio García.

Jorge Macri compartió una cena con ex combatientes de Malvinas de Vicente López