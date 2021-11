Moreau en San Martín: “Los votantes de Manes en noviembre van a votar al Frente de Todos”

Por su parte, Deantoni expresó: “Recibimos a un extraordinario dirigente, que siempre ha tenido solidaridad con los trabajadores y nos ha tendido su mano fuerte y solidaria en ese sentido. En mi caso, me siento profundamente identificado con sus valores y principios. Su presencia en el Congreso no nos es indiferente, para nosotros es más que importante que esté ocupando una banca”.

“Ahora que el macrismo ganó la interna y se está acercando a la ultraderecha de José Luis Espert y Javier Milei, y con la certeza que todos ellos se van a juntar contra nosotros en el congreso, yo creo que buena parte de ese votante va a volver a votar por el Frente de Todos”, aseveró, y agregó: “Son sectores que están a favor de la salud y la educación pública, y que no quieren quitarles derechos a los trabajadores. Los votantes de Facundo Manes van a pensar muy bien su voto y nos van a votar en las elecciones generales”.

Par él, “el escenario de noviembre va a ser diferente de las PASO”. “Hoy hay una sociedad con menos incertidumbre, menos angustia y que ve el esfuerzo que ha hecho el gobierno para atravesar la pandemia y poner en marcha el tejido productivo. Por eso los argentinos no van a querer frenar esta reactivación votando a los que en el pasado nos llevaron a una situación calamitosa”, opinó.

Consultado por la derrota electoral, Moreau declaró que “la pandemia obligó al gobierno a redireccionar recursos para atender las necesidades de la emergencia sanitaria, algo que no estaba en el programa electoral de nadie en el 2019”. “También hubo que atender necesidades de carácter social producto de la parálisis que tuvo la economía argentina, como el IFE o los ATP”, prosiguió. “Ahora estamos en una etapa donde no se ha terminado la pandemia, pero se ha debilitado mucho, y además se está generando una reactivación de la economía, de manera heterogea y por sectores, pero se ve una recuperación”, enfatizó.

“Este encuentro me perite tomar contacto con trabajadores de diferentes gremios y con organizaciones sociales, en un momento difícil para la Argentina producto, primero de la peste amarilla, y ahora de la pandemia”, dijo el legislador, y agregó: “Son momentos complejos por los trabajadores, ya que quienes tuvieron un triunfo pasajero en las PASO, después de esa elección revelaron que van a ir en contra de los derechos de los trabajadores”.