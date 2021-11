Julio y Gisela Zamora acompañaron el 94 aniversario de Don Torcuato

En la Plaza Alvear y junto a referentes del Instituto de Historia de Don Torcuato y la comunidad, el jefe comunal y la concejal participaron de la celebración. Durante el acto se colocó una ofrenda floral al pie del busto de Marcelo T. de Alvear y hubo palabras alusivas de parte de las autoridades.

El intendente Julio Zamora y la concejal Gisela Zamora acompañaron el 94 aniversario de Don Torcuato en la Plaza Alvear, junto a vecinos y referentes del Instituto de Historia de la localidad.

Al respecto, el jefe comunal destacó: “Fue un acto muy emotivo que contó con la participación de todas las organizaciones de la localidad, recordando la historia de lo que significa la identidad de este lugar. Realmente estoy muy contento de poder compartir este encuentro con tantos vecinos. Hace un año y medio no podíamos hacer festejos, fue un acto más acotado y esta vez pudo ser más amplio”.

“Queremos que Don Torcuato se siga transformando con más obras, como el microestadio en el Polideportivo San Martín, asfaltos y cloacas, que son avances que van a brindar mucho crecimiento para la comunidad”, finalizó.

El acto comenzó con la bendición del padre Ignacio de la parroquia San Marcelo. A continuación se colocó una ofrenda floral al pie del busto de Marcelo T. de Alvear. Luego, la referente del Instituto Histórico de Don Torcuato, Carlota Vallejos, realizó un recorrido por la historia de la localidad. Finalmente, el intendente Julio Zamora compartió unas palabras alusivas a la fecha.

En este marco, la concejal Gisela Zamora, afirmó: “Vivimos una celebración hermosa en una plaza que ha sido renovada por el gobierno local y es tan querida por los vecinos y organizaciones de Don Torcuato. Además, es un aniversario muy especial porque significa volver a encontrarnos y celebrar en vivo y en directo, con todos los cuidados. El compromiso del intendente es seguir trabajando por esos avances que impactan en la calidad de vida de los vecinos y vecinas y así lo vamos a hacer”.

Durante el encuentro se hizo énfasis en reconocer la labor del personal de salud y docentes, no solo a lo largo de la historia de la localidad sino, en particular, durante la pandemia de coronavirus. En este sentido, Vallejos mencionó el desarrollo de la educación en Don Torcuato desde sus inicios con la creación de la Escuela 179, hoy Secundaria 42, por decisión del entonces dueño de las tierras, el ex presidente Marcelo T. de Alvear.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, y vecino de Don Torcuato, Emiliano Mansilla expresó: “Estamos muy contentos desde el Municipio por poder volver a encontrarnos con la comunidad de Don Torcuato y las instituciones, unidos, celebrando el aniversario de esta hermosa ciudad. Tras la pandemia, la comunidad siempre encontró fuerza y desde el gobierno local los vamos a acompañar y trabajar en conjunto por una sociedad que se siga desarrollando”.

Finalmente, Carlota Vallejos puntualizó: “Para nosotros como Instituto de Historia de Don Torcuato es una fecha fundamental. Por muchos años no hubo festejos, pero desde nuestro espacio quisimos reactivarlos, convocar a la comunidad y hoy lo hacemos en conjunto y con el apoyo del Municipio. La localidad inició un camino rumbo a su centenario y a los que vivimos aquí eso nos da mucho orgullo”.

Participaron también del acto, el procurador de la ciudad de Buenos Aires, Gastón Astarloa; la secretaría de Protección Ciudadana, Ximena Guzmán; la subsecretaría de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri; el delegado de Don Torcuato Oeste, Alejandro Moyano; la delegada de Don Torcuato Este, Mercedes García; y el gerente de Relaciones Gubernamentales de Trenes Argentinos Infraestructura, Francisco “Toto” Fernández Miranda, entre otros.