Legisladores destacan al programa Previaje como “una herramienta que potenció el turismo en toda la costa atlántica”

Di Cesare calificó como un “verdadero éxito” el programa Previaje implementado por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que otorga un beneficio para los usuarios del 50% de lo gastado en turismo. Además, precisó que, no solo en su ciudad natal -General Alvarado- sino en todas las localidades de la costa atlántica, “ya se encuentran colmadas las plazas hoteleras desde la segunda quincena de diciembre, hasta al menos a fines de febrero”.

Al respecto, el ex intendente de General Alvarado y actual diputado, Germán Di Cesare, expresó en declaraciones a Radio Brisas de Mar del Plata: “Estamos muy contentos esperando una temporada muy exitosa, ya lo venimos viendo en los fines de semana largos donde tuvimos un 100% de ocupación hotelera y en los fines de semana habituales hay muchísimo turismo que está concurriendo en la zona y en la región costera”.

Los legisladores bonaerenses oriundos de la costa atlántica, Germán Di Cesare y Marcela Faroni, resaltaron el programa Previaje y destacaron que “ha sido una herramienta trascendente, que ha potenciado la actividad turística no solo en nuestra Provincia sino en todo el país”.