Jorge Macri y Javier Martínez respaldaron a los candidatos de “Juntos” en Pergamino

“Hay un único espacio político que le pude poner equilibrio, un freno y forzar el diálogo en el Congreso nacional al kirchnerismo, que es “Juntos” y es un voto útil. Somos responsables, no somos oposición, somos alternativa porque gobernamos muchas intendencias y provincias. Necesitamos equilibrio de poder”, afirmó Macri, y sostuvo que “Juntos se fortaleció con el compromiso de unidad, estuvimos a la altura y por eso también la gente nos premia”. “Con Diego Santilli y Facundo Manes hoy estamos más sólidos”, lanzó.

