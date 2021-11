Comenzaron las obras para el complejo Procrear en El Palomar

Sobre la obra, el secretario de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich, detalló: “Hoy estamos viendo cómo se está delimitando el predio, los primeros movimientos del suelo, la demarcación de lo que va ser una calle para que la obra no impacte en el entorno, en el Barrio Gaona, en la entrada y salida de camiones. Este proyecto viene a transformar un sector de El Palomar con similares características a lo que sucedió en la zona de la Reserva de Morón”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com