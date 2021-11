Extensión de la red de gas en el barrio Olivos de la ciudad de Pablo Nogués

“Los vecinos están muy contentos, no lo esperaban, estaban sorprendidos y muy felices. El gas envasado es mucho más caro y les significaba un gasto más. Esto les da comodidad y genera más valor a sus viviendas”, finalizó Noe Correa.

“Se van a realizar 500 metros de un total de 12 mil que vamos a hacer en distintos barrios del distrito. Es un beneficio para muchas familias y un avance que les da la tranquilidad de no estar comprando las garrafas todos los meses”, aseguró la jefa comunal.