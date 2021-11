El micro abandonado de Curto que genera caos en una de las principales avenidas de Caseros

Al tener suspensión neumática no puede ser remolcado, por lo que el Municipio contratará, de no mediar acuerdo, una grúa especial para poder trasladarlo y evitar así las complicaciones que se vienen dando en el tráfico de la ciudad cabecera del distrito.

El vehículo, un Mercedes Benz modelo 1996, está inscripto bajo la titularidad de la “Fundación Amigos de la Causa del Pueblo”, de Hugo Curto, desde donde no responden a las visitas de los agentes del área de Tránsito.

Al ya complejo cruce de Hornos y Alberdi se suma, desde hace algunos días, un vetusto microbus del ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, abandonado a la suerte de los contribuyentes, que deberán costear con sus recursos la contratación de una grúa especial para removerlo.

