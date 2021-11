Con discursos apuntados al 2023, Santilli, Bullrich y Di Castelnuovo convocaron a cientos de vecinos en Ituzaingó

Por su parte Patricia Bullrich, sin las presiones de una candidatura, se explayó más en sus declaraciones y consideró que desde el 10 de diciembre “el país será más republicano, con más equilibrio, sin verticalismo y autoritarismo en las Cámaras”. En cuanto al llamado al diálogo con hizo el diputado Sergio Massa, la ex ministra de Seguridad dijo que “son expresiones de deseo, porque desde el gobierno nadie presentó ningún tipo de iniciativa, e incluso no existe acuerdo entre ellos mismos”.

“La educación, el trabajo y la seguridad son los tres temas centrales”, manifestó el ex vicejefe del Gobierno porteño, quien enfatizó que en la Provincia “los vecinos viven con miedo, cuando los delincuentes tienen que estar presos y la sociedad libre”.