Se inauguró un nuevo espacio de primera infancia en Tres de Febrero

Dada la ausencia de jardines maternales en el partido de Tres de Febrero, durante el mes de septiembre del 2019 se abrió el primer espacio de primera infancia en el barrio Ejército de Los Andes en Ciudadela, el cual no solo ofrece un lugar para la contención y cuidado sino que también fomenta la generación de empleo y la capacitación de las compañeras de la organización social y política Movimiento Evita. Durante este 2021 se inauguraron dos nuevos espacios en Caseros y El Libertador, en las zonas centro y norte del distrito.

