Con una travesía en canotaje, cientos de vecinos visitaron las islas de San Isidro

Luego de apreciar las tres nuevas islas llamadas La Esperada, Juncal y La Esperanza, Victoria Puperri, vecina de Beccar, comento: “Hace dos años empecé a venir al Campo de Deportes 9 y la verdad es que me encanta el agua. Esta excursión e iniciativa del municipio me parece fantástica”.

La travesía permitió todo tipo de kayaks, simples, dobles, triples hasta incluso tablas de Stand Up Paddle y embarcaciones propias. Además, el municipio brindó kayaks para aquellos que no tenían el suyo.