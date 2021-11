Malena Galmarini recorrió una importante obra cloacal en el barrio Ejército de Los Andes, en Tres de Febrero

Por último, Galmarini remarcó que “ahora ya estamos planificando con DIPAC y con ENOHSA trabajar adentro del barrio, ya que nosotros no podemos ingresar porque forma parte de los llamados barrios desvinculados, pero sí firmamos convenios con otros organismos para llevar alivio a estos barrios con tantos derechos vulnerados y que ahora nosotros estamos trabajando bien cerca, con el Estado involucrado y comprometido”.

Luego de la visita la presidenta de AySA comentó: “Viene muy bien esta obra. Comenzamos en abril y ya está al 70%, nos llevó unos 155 millones de pesos y lo importante es que va a beneficiar a todo el barrio, pero sobre todo va a aliviar los colectores primarios de Ejército de Los Andes”. “Cuando estuve el año pasado recorriendo el barrio, los vecinos nos contaban la cantidad de desbordes que tenían. Nos fuimos preocupados por esta situación de salubridad y de descuido con el medio ambiente, así que nos pusimos a trabajar. Era algo que ellos hace muchos años pedían y no lo habían logrado con gestiones anteriores”, detalló.