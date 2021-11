Vecinos de José C. Paz atraparon.

Ocurrió anoche en José C. Paz..

Asimismo, el ex vicejefe de Gobierno apuntó contra la candidata oficialista, Victoria Tolosa Paz. “Fuimos a un debate donde no se le escuchó una sola propuesta, mientras que nosotros ya presentamos más de 22”, dijo, y añadió: “Lo único que escuchamos son agravios”.

“La gente no aguanta más, se pregunta hasta cuando se puede vivir de esta manera, es inaceptable, por eso quieren un cambio y nosotros lo representamos con Facundo Manes”, manifestó además.

Los candidatos a diputados nacionales por Juntos, Diego Santilli y Facundo Manes, visitaron en José C. Paz a los dirigentes locales, con quienes realizaron una caminata y charlaron con comerciantes en un reconocido café de la zona.

Santilli y Manes de visita en José C. Paz: “Al FdT no se le escuchó una sola propuesta”

José C. Paz