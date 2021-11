Juan Andreotti y Axel Kicillof visitaron obras y empresas de San Fernando

Por su parte, Kicillof afirmó: “Lo que vi es un San Fernando que está en marcha, primero en la salida de la pandemia con el éxito absoluto que ha sido la campaña de vacunación, luego viendo con Juan un emprendimiento que tienen de reciclado que le permite al Municipio la separación de residuos sólidos urbanos. Después recorrimos la Ruta 197 en el límite entre San Fernando y Tigre, que permite un flujo de tránsito mucho mejor. Una ruta que había dejado abandonada el gobierno anterior, con lo cual hacía falta hacer toda la obra para que esto les sirva a los vecinos. Y terminamos en una empresa metalúrgica que trabaja para la industria automotriz y de electrodomésticos de primera tecnología. Una empresa familiar de tres generaciones que ha ido progresando y también ha sufrido los vaivenes del país. Cuando sus clientes les demandan más producción, invierten como lo hacen las pymes de la provincia de Buenos Aires, que no son los que especulan, sino lo que invierten en sus fábricas con muchísima dedicación y responsabilidad”.

